هزاع بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ20

المصدر: وام

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زار سموُّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ20، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس «نادي صقاري الإمارات» المنظِّم للمعرض.

وتفقَّد سموُّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عدداً من الأجنحة الإماراتية والعربية والدولية المشارِكة في المعرض، حيث استمع سموُّه من معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظِّمة للمعرض، إلى شرح عن فعاليات دورة هذا العام التي تشهد مشاركة 1220 عارضاً وعلامة تجارية قدِموا من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد سموُّه بالتطوُّر الكبير الذي حقَّقه المعرض على امتداد دوراته العشرين، إذ إنه أصبح منصةً رئيسيةً للحفاظ على التراث الذي يُعدُّ جزءاً أصيلاً من الهُوية الوطنية، مشيداً سُموُّه بحسن تنظيم المعرِض وحيويته واتساع نطاق فعالياته عاماً بعد عام، ونجاحه في استقطاب مختلف الشرائح العمرية للجمهور.

وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أنَّ شعار دورة هذا العام «استدامة وتراث.. بروح متجدِّدة» يأتي تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد»،

واستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، ما يؤكِّد حِرصَ الدولة المستمر على دعم قضايا البيئة والمناخ، وتصدُّر مفهوم الاستدامة اهتماماتها بوصفها أولوية وطنية كبرى لدولة الإمارات.

يُذكَر أنَّ المعرض يحمِل في دورته الحالية شعار «استدامة وتراث.. بروح متجدِّدة»، ويستمر لغاية 8 سبتمبر 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

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