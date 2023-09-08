الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصةً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:23، والجزر الأول عند الساعة 04:46.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:05، والمد الثاني عند الساعة 07:52، والجزر الأول عند 12:59، والجزر الثاني عند الساعة 00:32.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 80 20

دبي 41 33 85 20

الشارقة 40 28 85 20

عجمان 40 31 90 20

أم القيوين 39 27 90 20

رأس الخيمة 40 26 85 20

الفجيرة 33 27 90 60

العـين 42 27 55 20

ليوا 45 26 70 15

الرويس 41 26 85 15

السلع 45 27 75 15

دلـمـا 40 32 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 30 85 40

أبو موسى 39 33 85 30.

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