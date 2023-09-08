عبدالرحمن العور يلتقي سفير إيران لدى الإمارات

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، سعادة رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، بمناسبة توليه مهام عمله.

ورحب معالي الدكتور عبد الرحمن العور بالسفير، وهنأه بتولي مهام عمله في دولة الإمارات سفيرا لبلاده.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، إلى جهود تعزيز علاقات التعاون، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان سبل التعاون في المواضيع المتعلقة بقطاع العمل والتنمية البشرية بما يخدم مصالح البلدين، وتطلعات الشعبين.

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