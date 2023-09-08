شرطة أبوظبي تنشر فيديو يوضح خطورة الانشغال بغير الطريق
بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لـ 3 حوادث مرورية في نفس التوقيت بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق.
شرطة #أبوظبي تنشر فيديو يوضح خطورة الانشغال بغير الطريق https://t.co/5BmTkwJv7h@ADPoliceHQ #صحيفة_البيان pic.twitter.com/TJNWmcjdCm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 8, 2023
وتهيب مديرية المرور والدوريات السائقين "الالتزام بقواعد السلامة المرورية" وذلك بعدم الانشغال أثناء القيادة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية والانتباه دائماً من مفاجآت الطريق.
وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة>
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و4 نقاط مرورية.