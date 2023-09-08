«أبوظبي للإسكان» تعلن مستجدات العمل في مشاريعها الإسكانية الخاصة بالمواطنين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن مستجدات العمل وحالة المشاريع السكنية التي تقوم بتطويرها حالياً في مناطق بني ياس والوثبة والساد والسمحة وتشمل بناء 5848 فيلا سكنية للمواطنين.

تأتي هذه المشاريع ضمن خطة عمل الهيئة لإنجاز حزمة من المشاريع السكنية وخدمات البنية التحتية، بعد اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم، لتوفير 76 ألف مسكن وأرض سكنية حتى العام 2027؛ بهدف تعزيز الاستقرار والرفاه الاجتماعي في جميع مناطق الإمارة.

وتضم حزمة المشاريع السكنية التي تنفذها الهيئة في هذه المناطق وفق معايير مشاريع "الحي الإماراتي" السكني المتكامل، 5848 فيلا سكنية ومجموعة من المرافق العامة والخدمية تشمل: 103 حدائق ومتنزهات ترفيهية، و30 مسجدًا، بالإضافة إلى 36 مجمعا تجارياً، وتصل المساحة الإجمالية التي تقام عليها هذه المشاريع إلى نحو 18.57 مليون متر مربع.

وقالت المهندسة عفراء خلفان الهاجري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع بالإنابة: "إن حزمة المشاريع الإسكانية الثلاثة التي تنفذها الهيئة في مناطق شمال بني ياس والوثبة والساد، تأتي تجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة في توفير البيئة السكنية الملائمة التي تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تعزيز التلاحم الأسري والاستقرار الاجتماعي بشكل عام، وأن تطوير هذه المشاريع تأتي أيضا استجابة للنمو السكاني في هذه المناطق، مما يعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المستمرة التي تشهدها إمارة أبوظبي".

وبينت أن مشروع شمال بني ياس السكني، يعد من المشاريع الإسكانية الضخمة التي تطورها الهيئة، على ثلاث مراحل تشمل إنشاء 3453 فيلا سكنية على مساحة تتجاوز 10.1 مليون متر مربع، ويضم مجموعة من المرافق العامة والخدمية، منها 38 حديقة ومتنزها ترفيهيا، و13مسجدًا، و13 مجمعاً تجاريًا.

وتضم المرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس السكني الذي يقام على مساحة 3.1 مليون متر مربع ،1365 فيلا سكنية ،و17 حديقة ومتنزها ترفيهيا ،و5 مجمعات تجارية ،و4 مساجد، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الأول من العام 2024.

أما المرحلة الثانية من مشروع شمال بني ياس السكني التي تقام على مساحة 3.5 مليون متر مربع ـ فتضم 1225 فيلا سكنية، و12 حديقة ومتنزها ترفيهيا ، و4 مجمعات تجارية و5 مساجد، فيما تقام المرحلة الثالثة من المشروع على مساحة 3.5 مليون متر مربع وتضم 863 فيلا سكنية ، و9 حدائق ومتنزهات ترفيهية ،و4 مجمعات تجارية و4 مساجد، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية الأخرى ،ومن المتوقع إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة في نهاية العام 2025.

وحول مشروع الوثبة السكني، قالت الهاجري، إن المشروع يضم 347 فيلا سكنية، تقام على مساحة 875 ألف متربع مربع، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري.

ويضم المشروع مرافق عامة وخدمية، منها 4 مجمعات تجارية على مساحة إجمالية تصل إلى 4874 مترا مربعا، بالإضافة إلى 4 مساجد، تصل سعتها الإجمالية إلى 1725 مصليا، إلى جانب 15 حديقة ومتنزها ترفيهيا.

أما مشروع الساد السكني الذي تنفذه الهيئة في مدينة العين، فيشمل إنشاء 306 فلل سكنية، بالإضافة إلى 32 حديقة ومتنزها ، و3 مساجد، و3 مجمعات تجارية، ويقام على مساحة 1.233 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام 2024.

وبالإضافة إلى هذه المشاريع، كانت هيئة أبوظبي للإسكان قد وقعت في مايو الماضي اتفاقية مع شركة كيو القابضة، تتولى بموجبها الشركة تصميم وتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة لصالح الهيئة تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين، حيث يضم مشروع غرب بني ياس السكني إنشاء 1500 فيلا سكنية.

ويقام المشروع على أرض مساحتها 5.84 مليون متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من العام 2027، بينما يتكون مشروع السمحة من 242 فيلا سكنية، تقام على أرض مساحتها 534 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية العام 2025.

وأشارت الهاجري إلى أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن مشاريع إسكانية جديدة للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، تشمل الباهية، الصدر، الحفار في مدينة أبوظبي، ومشاريع إسكانية في مدينة العين بمناطق العامرة وشرق المطار، الظاهر والنود، إضافة إلى مشاريع سكنية وبنية تحتية مختلفة في الظفرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز