عمار النعيمي وذياب بن محمد يزوران جناح شرطة أبوظبي في «الصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ(20) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023م.

واستمعا إلى شرح حول دوريات الفرسان بشرطة أبوظبي ودورها في تعزيز الشعور بالأمن والأمان وتعرفا على الآليات المتبعة في الاستجابة للبلاغات والتعامل معها لنشر الطمأنينة تحقيقاً لأولويات شرطة أبوظبي لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، ودور قسم الموروث الشرطي في الحفاظ على الإرث التاريخي لشرطة أبوظبي ومراحل تأسيس شرطة أبوظبي، والمواكب والسيارات التي استخدمتها في مختلف مراحلها التطويرية، واطلعا على جهود إدارة التفتيش الأمني k9 في رفع كفاءة الكوادر الشرطية المتخصصة وتعريفهم بآخر المستجدات العالمية في تقنيات استخدام كلاب الهجوم ومهام التفتيش الأمني للكلاب البوليسية وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير وتحديث تدريبات الكلاب على مهارات الكشف والبحث عن بعد، في المجالات الأمنية المختلفة من بينها الكشف عن المخدرات والأسلحة، والبحث عن الأحياء والجثث، وفض الشغب والاقتحام.

وزار اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ منصة شرطة أبوظبي وجهودها البارزة في تأمين الفعاليات بمنظومة عمل أمنية عالمية تتسم بسرعة الاستجابة لتحقيق أفضل المستويات الخدمية الشرطية وأجودها للحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة لجميع المشاركين وهواة الصيد كما استمعا عن فن التشوليب الذي تقدمه فرقة فرسان شرطة أبوظبي.

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