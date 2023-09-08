حامد بن زايد يشيد بتوجيهات القيادة للمحافظة على التراث

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أمس، فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2023»، الذي يقام في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

واطلع سموه خلال جولة في عدد من أجنحة المعرض المحلية والعربية والدولية على أحدث مشاركاتها ومنتجاتها المتعلقة بصناعة الصيد والفروسية.

وتفقد سموه جناح شركة «إنترناشيونال غولدن غروب» الإماراتية، وجناح بينونة وجناح كراكال واستمع إلى شرح من المسؤولين حول المنتجات المعروضة بشأن أهم الصناعات من بنادق ومسدسات الصيد.

كما اطلع سموه على فعاليات المعرض التراثية والثقافية والفنية ومستلزماتها والجهود التي تهدف للحفاظ على التراث والرياضات خاصة.

وثمن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة والدولة والجهات المعنية للمحافظة على التراث وصونه.

من جهة أخرى استقبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، ظهر أول من أمس، ضيوف المعرض الدولي للصيد والفروسية 2023، بيتر بوند رئيس المنظمة العالمية للجواد العربي (الواهو)، ولاسينا ياروسلاف رئيس المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية (الإيكاهو).

وأعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا خلال المعرض. وتشهد فعاليات المعرض تمازجاً فريداً بين الثقافات، حيث وقف التراث حاضراً في أروقة المعرض، كنقش على سيف أو خنجر، أو كأهزوجة فن على لوحة فريدة، وشغفاً على سرج خيل وبندقية قنص، فبين الشرق والغرب، جمع التراث الإماراتي الفريد أذواقاً مختلفة لتشهد على نسخة فريدة من المعرض تجمع الجديد والعتيق في إطار جديد، ولعب دوراً في جذب حضور جماهيري غفير من شتى الأعمار.

وباع مزاد الصقور المكاثرة في الأسر الذي يُقام ضمن فعاليات الدورة العشرين من المعرض أول من أمس، 70 صقراً من إنتاج مزرعة البروفالكن للصقور في مدينة العين من أجود الأنواع وأفضلها أداءً. وشهد المزاد إقبالاً واسعاً من الصقارين من الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

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