شراكة لتطوير البحوث في المجال الاجتماعي بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقعت أكاديمية ربدان ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي والشراكة بين الطرفين في مختلف المجالات.

وقع مذكرة التفاهم في مقر أكاديمية ربدان في أبوظبي، المهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، وجيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين.

ويتطلع الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى التعاون في تطوير بحوث ودراسات اجتماعية متخصصة تسهم في دعم وترسيخ المنظومة الاجتماعية في الإمارة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات، بجانب تقديم حلول مجتمعية مبتكرة تحقق منظومة اجتماعية رائدة وآمنة.

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