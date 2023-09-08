محمد بن راشد: فخور بكل إماراتي يرفع اسم دولته أمام العالم

المصدر: دبي - البيان

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عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته.

جاء ذلك بمناسبة اختيار معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ضمن أهم 100 شخصية على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أنه الأول عربياً في هذا المجال وهذه القائمة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه في منصة «x»: «عمر بن سلطان العلماء.. أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم 100 شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً.. فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته. شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم».

تغريدة

وأعاد العلماء نشر تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله ، عبر حسابه في منصة «x» مدوناً عليها: «برؤيتكم الثاقبة نسعى دائماً إلى التميز، وبدعمكم المستمر نواصل رفع اسم دولة الإمارات عالياً ونمثل الشعب العربي والقادة الحكوميين أمام العالم.. شكراً سيدي على الثقة الغالية، والله يقدرنا دائماً على خدمة الوطن».

وتم تعيين العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي حول العالم.

وأتى تعيين العلماء في هذا المنصب لما توليه الإمارات وقيادتها من اهتمام كبير في مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات الثورة الرقمية واستشراف مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يقود مختلف القطاعات بالعالم.

ويتولى معالي عمر سلطان العلماء العديد من المناصب القيادية، فهو عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ورئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ورئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.

مناصب

كما يشغل معاليه منصب رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، وعضو المجلس الاستشاري لـجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي، ونائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وعضو مجلس الإمارات للتنافسية، وعضو مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، وعضو مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعمل معالي عمر سلطان العلماء وفق رؤية دولة الإمارات الرائدة على تعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، لترسيخ مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال. وقد كانت هذه الرؤية هي القوة الدافعة لإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومبادرات الاقتصاد الرقمي، وتوفير بيئة خصبة لتطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب المواهب وإعدادها لشغل الوظائف المستقبلية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون البحثي المتطور في القطاعات المستهدفة.

ويركز معاليه على دعم الحوكمة والتنظيم الفعّال وتوفير البيانات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاختبار ابتكارات الذكاء الاصطناعي، كما يؤدي دوراً محورياً في دعم جهود الدولة في تسريع النمو والتحوّل في قطاع الاقتصاد الرقمي، ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العقد المقبل، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الداعمة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، والبرنامج الوطني للمبرمجين، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.

وخلال عمله مع فريق إدارة المستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ساهم معالي عمر سلطان العلماء في إعداد استراتيجية «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف إلى الارتقاء بجميع القطاعات التنموية في الدولة وتعزيز مكانتها كأفضل دولة في العالم، كما شارك معاليه في إعداد استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

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