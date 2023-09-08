صور سلطان النيادي في شوارع نيودلهي

المصدر: دبي - البيان

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ظهرت لوحات إعلانية لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في جميع أنحاء نيودلهي، بينما تستعد لاستضافة قمة الـ18 لمجموعة العشرين، حيث تعد هذه اللوحات الكبيرة بمثابة تذكير بالتعاون الدولي الذي يواصل دفع عجلة التقدم في المساعي العلمية.

وعاد النيادي إلى الأرض مطلع الأسبوع الجاري بعد استكمال «أطول مهمة فضائية عربية» على متن محطة الفضاء الدولية، كما أصبح أول رائد فضاء عربي يكمل مهمة سير في الفضاء.

وشكلت مهمة النيادي الناجحة علامة فارقة في برنامج الفضاء الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف إلى تقديم مساهمات كبيرة في استكشاف الفضاء والعلوم، ويتزامن توقيت هذه اللوحات أيضًا مع الإنجاز الذي حققته الهند في استكشاف الفضاء من خلال مهمة تشاندرايان 3 التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، والتي قامت بهبوط ناجح على سطح القمر أخيرًا. وجذبت الحملة المرئية التي تظهر رائد الفضاء الشهير ببدلته الفضائية، انتباه سكان المدينة والوفود على حدٍ سواء.

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