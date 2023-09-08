تزيين الجدران بمصفح في أبوظبي بلوحات فنية

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح، مبادرة جميلة تحت عنوان «عاصمتنا أحلى» تمثلت في تزيين جدران وطاولات سوق بازار مصفح، للارتقاء بجمالية السوق، وتكريس مظهر حضاري ذي طبيعة تتناسب مع نشاط السوق.

كما تزامنت المبادرة الفنية لرسم لوحات جدارية توثق أهم المعالم في أبوظبي على جدران السوق مع حملة نظافة عامة لتعزيز بيئة السوق وإرشاد العاملين فيه والتجار بشأن التخلص السليم من النفايات، وذلك بالتعاون مع كل من شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) ومدينة إيكاد العمالية.

وأشارت البلدية إلى أنها تعاونت مع مدينة إيكاد العمالية لتنفيذ مبادرة الرسم من خلال استثمار المواهب الفنية لدى أحد العمال من ساكني المدينة، والذي تطوع للقيام برسم لوحات جمالية على الجدران الداخلية للسوق، وكذلك على طاولات عرض الخضار والفاكهة، بهدف إيجاد مشهد جمالي متناسق يعبر عن حركة السوق، وكذلك يوثق أبرز المعالم الحضارية والمرافق العامة والصروح في أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز