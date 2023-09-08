إصدار دليل السلامة والصحة المهنية بالشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

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أعلنت هيئة الوقاية والسلامة عن إصدار «دليل ضباط السلامة والصحة المهنية»، ويمثل الدليل الذي يضم 26 مسؤولية فاعلة وخطوة مهمة نحو تطوير بيئة عمل آمنة وصحية في مواقع العمل المختلفة، وتجسد التزام إمارة الشارقة بالسلامة والصحة المهنية، حيث يُعزّز دور ضباط السلامة والصحة المهنية في تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين والزوار على حد سواء. ويسلط هذا الدليل الضوء على دور ضباط السلامة والصحة المهنية كعناصر أساسية في ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة في مختلف المنشآت الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، ويعمل على تعزيز مكانة الإمارة كمرجع رائد في مجال السلامة المهنية.

وأوضح الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس الهيئة، أن دولة الإمارات تحرص على الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين في بيئة العمل، وذلك عبر إصدار تشريعات وقوانين لصون حقوق الموظفين والعمال، ويأتي هذا الدليل ليكون ذا صلة وثيقة بأدوار ومسؤوليات ضباط السلامة والصحة المهنية في الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة على حد سواء.

وأكد الدكتور مصعب الأمين، مستشار الصحة والسلامة المهنية بالهيئة، أن الدليل يقدم نظرة شاملة لمجموعة واسعة من المسؤوليات التي يجب أن يطلع بها ضباط السلامة والصحة المهنية.

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