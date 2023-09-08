صقر غباش يناقش تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية مع أرمينيا

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، أرارات ميرزويان - وزير خارجية جمهورية أرمينيا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا وتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية وتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين وما وصلت له من تطور متنامٍ على مختلف الصعد. حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة نضال الطنيجي وناصر اليماحي وجميلة المهيري والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بوزير خارجية جمهورية أرمينيا في المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، وقدم التهنئة والتبريكات إلى الحكومة الأرمينية والشعب الأرميني الصديق بمناسبة يوم الاستقلال لجمهورية أرمينيا الذي يصادف 21 سبتمبر، والتمنيات لمزيد من الازدهار والتقدم في العلاقات الإماراتية ـ الأرمينية. ومن جهته أكد أرارات ميرزويان ـ وزير خارجية جمهورية أرمينيا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز