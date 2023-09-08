شرطة دبي تبحث التعاون الأمني مع أيرلندا

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، درو هاريس، مفوض الشرطة الأيرلندية، والوفد المرافق له، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي والقيادات الشرطية، وعدد من الضباط.

ورحب معالي الفريق المري بدرو هاريس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات الأمنية والشرطية في مختلف مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال غسل الأموال والجريمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

ومن جانبه، عبّر درو هاريس عن إعجابه بمستوى التطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية في العمل.

وفي الختام أهدى معالي الفريق عبدالله المري، درو هاريس، درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة.

ثم بعد ذلك قام درو هاريس بزيارة مركز الشرطة الذكي «SPS» في منطقة السيتي ووك، واطلع على الخدمات الشرطية التي يقدمها لكل فئات المجتمع بطريقة ذكية، ومن دون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.

واستمع إلى شرح عن الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي «SPS»، الذي يقدم 27 خدمة رئيسية من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.

واطلع على آلية تسجيل بلاغ جنائي من دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إلى جانب اطلاعه على عدد من الدوريات الشرطية القديمة والحديثة، وكذلك الدراجات المستخدمة في شرطة دبي.

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