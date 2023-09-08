«كهرباء دبي» تكرم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حفلاً لتكريم شركائها من المؤسسات الحكومية والخاصة في فندق أرماني بدبي.

وخلال الحفل، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، كلاً من المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وهشام عبدالله القاسم، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وأحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والدكتور حمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وخالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة، وعصام كلداري، عضو مجلس إدارة «نخيل»، ورعد السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «أكوا باور»، والمهندسة عذيبة سعيد القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد الكتبي، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الخدمات المساندة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، واللواء جمال بن عاضد المهيري، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، وناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، وعدد كبير من ممثلي شركاء هيئة كهرباء ومياه دبي من القطاعين الحكومي والخاص.

جهود

وأوضح معالي الطاير أن الهيئة تنظم حفل التكريم سنوياً لتحتفي بشركائها الاستراتيجيين، تقديراً لجهودهم، مؤكداً أن دبي تتيح العديد من الفرص أمام المستثمرين في إطار بيئة داعمة للأعمال ومنظومة تشريعية وقانونية متقدمة وخطط تطوير طموحة ومشاريع عملاقة وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المستويات العالمية، أسهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمار.

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