«كليفلاند أبوظبي»: أدوية جديدة للصداع النصفي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أن هناك أدوية وعلاجات جديدة تم تطويرها لعلاج الصداع النصفي أثبتت بشكل كبير فعاليتها في تحسين جودة حياة أولئك الذين يعانون هذه الحالة المرضية المرهقة.

وأوضح الدكتور عماد إستيماليك، رئيس قسم علاج الصداع وآلام الوجه في معهد الأعصاب بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أنه قبل موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، في عام 2018، على أول مثبط للببتيد المرتبط بجينات الكالسيتونين «CGRP» لمنع الصداع النصفي، كان الأطباء يعتمدون في علاج مرضى الصداع النصفي على الأدوية المصممة أصلاً لعلاج أمراض أخرى. ولكن اليوم، هناك العديد من مثبطات CGRP المتاحة التي تم تطويرها لمنع أو تخفيف أعراض الصداع النصفي على وجه التحديد.

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