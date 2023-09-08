« دبي للإعلام » تعزز المهارات القيادية لموظفيها

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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نظمت مؤسسة دبي للإعلام، مؤخراً، حلقات إعلامية بعنوان «كن قائداً في عملك وحياتك - فن القيادة والتأثير الإبداعي»، في فندق حياة ريجنسي دبي، أدارها الكاتب والصحافي فهد هيكل، بهدف تعزيز مهارات القيادة والإبداع لدى موظفي المؤسسة.

وتأتي الفعالية في إطار التزام المؤسسة بتعزيز بيئة عمل فاعلة للموظفين، وبهدف تنمية معارفهم وتعزيز مهاراتهم القيادية، حيث شملت الورشة مجموعة واسعة من المواضيع التي تركز على القيادة والتواصل.

وشهدت الحلقات التي نظمت في فندق حياة ريجنسي بدبي مشاركة أكثر من 100 موظف من مؤسسة دبي للإعلام، حيث طرحت مواضيع تأثير القيادة على الأفراد وأهمية الإلمام بالمفاهيم الإدارية والتعلم لبناء القائد والسلوكيات، وقيمة وجهات النظر المتنوعة، وغيرها من المواضيع المهمة التي من شأنها المساعدة في تعزيز الشخصية القيادية لدى الموظفين.

وتخللت الحلقات أنشطة فكرية تفاعلية وأمثلة توجيهية شيقة، ما جعل تجربة التعلم ممتعة وثرية في الوقت نفسه، وحصل المشاركون على أفكار ورؤى حول عمليات العمل وأهمية القيادة وكيفية تحسين جودة حياتهم.

ومن ناحيتها قالت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام: «نؤمن في مؤسسة دبي للإعلام بأن موظفينا هم أثمن ركيزة لدينا، حيث نستلهم من أقوال القيادة الرشيدة أن كل موظف هو قائد في عمله».

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تؤكد التزام مؤسسة دبي للإعلام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تنمية مهارات القيادة لدى موظفينا وتعزيز ثقافة الإبداع المستمر والابتكار داخل المؤسسة.

وأضافت شيخة أن المبادرة تعتبر جزءاً من مجموعة مبادرات ضمن خطة المؤسسة لتنمية وصقل مهارات موظفيها، وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم، وهو أمر يعتبر حاسماً لنجاح أي مؤسسة، حيث يسهم تطوير الموظفين في زيادة الإنتاجية والجودة وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة، كما يساعد في تحقيق أهداف المؤسسة بأفضل الطرق.

وأكدت أهمية الدور الذي تؤديه إدارات الموارد البشرية في استقطاب المواهب والحفاظ عليها وتنمية وتطوير قدرات الموظفين، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تحسين المشهد الإعلامي وتطويره، وتعزيز تنافسيته وحضوره على الساحتين المحلية والدولية.

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