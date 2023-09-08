الإمارات تحتفي باليوم العالمي لسلامة المرضى

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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تشارك المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في الإمارات دول العالم والمنظمات الصحية العالمية والجهات الشريكة الدولية باليوم العالمي لسلامة المرضى 2023، الذي يصادف الأحد 17 سبتمبر الجاري، وذلك تحت شعار «إشراك المرضى من أجل سلامتهم» تقديراً للدور الحاسم الذي يؤديه المرضى والأسر ومقدمو الرعاية في مجال صون السلامة في الرعاية الصحية.

بنية تحتية

ويتمتع القطاع الصحي في الإمارات ببنية تحتية ومنشآت صحية ونخبة من الأطباء العالميين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك ضمن بيئة متكاملة للرعاية والعناية وسلامة المرضى، إضافة إلى تقديم أعلى معايير الخدمات العلاجية، وعملت دائرة الصحة - أبوظبي على تطوير مؤشرات جودة الخدمات الصحية بهدف دفع التحسين المستمر في مجال سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، حيث تم تصميم تلك المؤشرات للتأكد من أن إطار الجودة المتكاملة يضع المرضى في بؤرة الاهتمام، ويسعى لمكافأة الممارسات الجيدة المدعومة بالأدلة وتحسين النتائج، كما يعكس أعلى المعايير العالمية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن البينات أظهرت أن المرضى عندما يُعاملون على أنهم شركاء في الرعاية المقدمة إليهم، تتحقق مكاسب كبيرة في مجال السلامة ورضا المرضى والحصائل الصحية، ويمكن للمرضى، عندما يصبحون أعضاء فاعلين في فريق الرعاية الصحية، أن يسهموا في صون مأمونية الرعاية المقدمة إليهم، وسلامة نظام الرعاية الصحية بأسره.

ويهدف اليوم العالمي لسلامة المرضى إلى إذكاء الوعي على المستوى المحلي والعالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين وصلاتها بسلامة المرضى وإشراك العديد من الجهات صاحبة المصلحة واعتماد استراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامة العاملين الصحيين والمرضى، وكذلك تنفيذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة للاعتراف بسلامة العاملين الصحيين كأولوية لضمان سلامة المرضى والاستثمار في هذا الصدد.

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