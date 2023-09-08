اعتماد برنامج «إثراء» لتعزيز قدرات أعضاء المجلس الوطني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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كشفت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عن اعتمادها خططاً تطويرية، سيتم تطبيقها على أعضاء المجلس (المعينين والمنتخبين)، الذي سيتم تشكيله بعد انتهاء فترة الانتخابات الحالية 2023، تتضمن إطلاق برنامج «إثراء»، الذي يتم تنفيذه على 3 مراحل، يستهدف تمكين وتطوير قدرات الأعضاء، بما يسهم في إنجازهم المهام الدستورية الموكلة إليهم.

وأكدت فاطمة سعيد البلوشي مدير إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، قيام الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بإعداد برنامج تدريبي متخصص لإعداد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد، سواءً الذين سينجحون في الانتخابات البرلمانية، أو الذين سيتم تعيينهم، وذلك لتعريفهم بآلية عمل المجلس وسلطاته ودوره ولوائحه، وتأهيلهم لممارسة اختصاصاتهم البرلمانية.

وقالت البلوشي: «هذا البرنامج التدريبي، الذي أطلقنا عليه اسم برنامج «إثراء»، سيتم تطبيقه للمرّة الأولى على أعضاء المجلس، اعتباراً من الفصل التشريعي المقبل، ويتكوّن من ثلاث مراحل أو دورات أساسية، الأولى مرحلة إجرائية، من خلال دورة تدريبية تخصص مرّة واحدة للأعضاء، تستهدف تعريف الأعضاء الأبواب الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي في دستور دولة الإمارات، لتوعيتهم بدور المجلس وسلطاته.

تأهيل

وبينت أن أهداف البرنامج تشتمل على شرح أهم مواد اللائحة الداخلية للمجلس، وطبيعة عمل لجانه العامة، وآلية تشكيل هذه اللجان، وذلك لتأهيلهم للجلسة الإجرائية الأولى للفصل التشريعي الثامن عشر، وحثّهم على الترشح لعضوية اللجان التي تتناسب مع طبيعة ومهارة وتخصص كل منهم»، موضحة أن هذه الدورة التدريبية، تكون على مدى يومين، قبل انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر.

وأضافت: «بعد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي وبداية عمل المجلس، يتم البدء في تنفيذ المرحلة التدريبية الثانية لبرنامج إثراء، متمثلة في دورة إرشادية، تستهدف تعريف أعضاء المجلس بكافة المصطلحات البرلمانية، واختصاصات اللجان التي يعملون بها، مع نبذة عن أهم القضايا والملفات والقوانين التي تعاملت معها هذه اللجان، وذلك كي يتمكن كل عضو من مواصلة الدور النيابي لعمل الأعضاء الذين سبقوه في اللجنة التي سيعمل بها، بما يحقق نوعاً من التكامل بين ما تم طرحه من أفكار وأسئلة وموضوعات عامة ومقترحات بمشاريع قوانين في الفصول التشريعية السابقة، وما سيتم العمل عليه خلال الفصل التشريعي الجديد».

وأشارت إلى أن «الدورة الإرشادية» لأعضاء المجلس، ستكون «دورية» مع بداية كل دور انعقاد، لمدّة 5 أيام، بمعنى أن العضو سيحصل على 4 دورات إرشادية خلال فصل التشريعي.

دورات

وذكرت البلوشي، أن المرحلة الثالثة الأخيرة لبرنامج إعداد وتأهيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للعمل البرلماني «إثراء»، تتمثل في تقديم دورات بحثية تخصصية لأي عضو، لمساعدته على القيام بمهام التقصّي والبحث عن المعلومات اللازمة والداعمة لعمله البرلماني، سواءً كان أسئلة أو مداخلات موجهة لممثلي الحكومة، وذلك بتعريفه بصلاحيات واختصاصات الجهات الحكومية التي يرغب في توجيه أي سؤال عنها، لضمان دقة الطرح، وعدم توجيه سؤال برلماني لجهة تكون غير مختصة أو معنية.

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