133 حلقة في دورة «رأس الخيمة للقرآن الكريم»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، الدورة 29 للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم، حيث شهدت المراكز والحلقات التابعة للمؤسسة إقبالاً مميزاً من الدارسين والدارسات، الذين تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب في أسبوعهم الأول، وأبدوا فرحتهم وسعادتهم ببدء الدورة القرآنية الجديدة، عاقدين العزم على مواصلة مسيرتهم المشرقة في حفظ القرآن الكريم، على يد كوكبة من المحفظين والمحفظات من ذوي الخبرة، وشمل ذلك 15 مركزاً، و10 حلقات مساجد موزعة في مختلف أنحاء إمارة رأس الخيمة، بإجمالي 133 حلقة قرآنية، يستفيد منها الدارسون والدارسات المنتظمون فيها.

وقال أحمد الشحي مدير عام المؤسسة، إن المشروع المستمر لتحفيظ القرآن، مشروع قرآني مستدام، تطلقه المؤسسة في كل دورة لتخريج أجيال حافظة ومتقنة للقرآن الكريم، ويحظى بإقبال مجتمعي مميز من الذكور والإناث، وتميزت الدورة الحالية بتوسيع رقعة الاستفادة منها، حيث تم فتح حلقات قرآنية جديدة في مناطق مختلفة من إمارة رأس الخيمة، لإتاحة الفرص أمام مختلف شرائح المجتمع الراغبين في حفظ القرآن الكريم وإتقان علومه، معرباً عن شكره الجزيل للقيادة الرشيدة، على عنايتها ورعايتها لمثل هذه الأنشطة المجتمعية المباركة.

ومن جهته، بيّن تيمور الشحي مدير إدارة المراكز والشؤون التعليمية، أن فرق العمل في المراكز استقبلت الدارسين والدارسات بكل جاهزية.

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