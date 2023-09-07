اتحاد الصحفيين العرب يشكر رئيس الدولة ونائبه على الدعم الكبير

المصدر: وام

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رفع مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نيابةً عن جميع الأعضاء والنقابات، جزيل الشكر وعميق امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهما الكبير للصحافة العربية والصحفيين العرب، وإيمانهما بقوة الكلمة في بناء شعوب عربية قادرة على خوض غمار المستقبل.

جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة الحريات، ولجنة السياسات الاستراتيجية باتحاد الصحفيين العرب التي اجتمعت على مدار ثلاثة أيام في دبي، في حدث استثنائي، لبحث واقع الصحافة العربية اليوم، وسبل تطويرها.

حضر حفل الاختتام رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ومحمد الحمادي مساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، وممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية، والعديد من الزملاء الصحفيين العرب.

وأكد المجتمعون النتائج الطيبة التي تمخضت عنها الاجتماعات خلال أيام انعقاد الفعاليات، والتي نتجت عنها رؤى وخططاً رصينة؛ تستهدف تطوير الاتحاد شكلاً ومضموناً؛ لاستشراف المستقبل ومواكبة التغييرات الحاصلة في عالم الإعلام والصحافة الورقية والرقمية، والوصول كذلك بالصناعة لمستوى طموح الصحفيين العرب، ومناقشة أبرز ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحفية لعام 2022-2023 والذي تضمن رصداً لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير المنظمات الصحفية الأعضاء في الاتحاد وعددها 18 منظمة صحفية عربية.

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