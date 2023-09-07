بلدية الشارقة تطبق قرار خصم 50% على جميع مخالفاتها بما فيها المواقف العامة

المصدر: البيان

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة أنها بدأت بشكل فوري في تطبيق قرار المجلس التنفيذي بمنح خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع المخالفات التي أصدرتها قبل تاريخ 5 سبتمبر 2023 بما فيها المواقف العامة.

وقال خالد بن فلاح السويدي مدير خدمات المتعاملين بالإنابة في بلدية مدينة الشارقة خلال تصريحاته لـ"الخط المباشر" إن قرار "تنفيذي الشارقة" بمنح خصم 50% على المخالفات البلدية، مطبق منذ أمس في جميع بلديات الإمارة، ويشمل جميع أنواع المخالفات مثل المواقف والمخالفات الهندسية والرقابية والصحية، ويسري على جميع المخالفات الواقعة قبل 5 سبتمبر، ويستمر 90 يوماً حتى 3 ديسمبر 2023.

وجاء القرار تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بشأن تعزيز التواصل الإيجابي مع المجتمع وتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية، وأعلنت بلدية مدينة الشارقة أنها بدأت بشكل فوري في تطبيق قرار المجلس التنفيذي بمنح خصم 50% من القيمة الإجمالية للغرامات المترتبة على جميع المخالفات التي أصدرتها قبل تاريخ 5 سبتمبر 2023.

ويمكن لجميع الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية وشبه الحكومية الاستفادة من هذا الخصم الذي يسري حتى تاريخ 3 ديسمبر 2023، أي بعد انتهاء المدة المقررة للخصم وهي 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.

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