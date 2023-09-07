دفاع مدني دبي يكرم المتميزات والمتقاعدات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أقامت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي مؤخراً احتفالية كبرى لتكريم المتميزات والمتقاعدات والمتعاونات مع الإدارة في فندق رافلز بدبي بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بالإنابة وعدد كبير من الموظفات والمتقاعدات اللاتي كانت لهن بصمة واضحة خلال فترة عملهن في الإدارة.

وأكد اللواء جمال بن عاضد في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءة عالية في كافة الوظائف التي تتولاها وأن دفاع مدني دبي يذخر بنماذج مشرفة من الموظفات المتميزات وكذلك المتقاعدات اللاتي قدمن الكثير لخدمة الوطن وساهمن في تحقيق الإنجازات المتتالية على مدار سنوات طويلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات منحت المرأة كافة حقوقها وأفسحت لها الالتحاق بكافة المجالات التي بدورها أثبتت جدارتها وحققت تميزاً ملحوظاً يشهد له العالم بأسره.

ولفت اللواء بن عاضد إلى أن عدد الكوادر النسائية العاملة في الإدارة يبلغ 146 سيدة وأن عدداً منهن يتقلد مناصب قيادية تساهم في صنع القرارات وتحقيق استراتيجية الدفاع المدني في دبي أن تكون الأفضل عالمياً، منوهاً إلى أن الإدارة توفر الدعم الكامل للعنصر النسائي لتحقيق أفضل النتائج والمؤشرات.

وأفادت عفاف جاسم المهيري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أنه منذ التحاقها بالعمل في الدفاع المدني في دبي تمكنت من الترقي والتطور الوظيفي بشكل لافت حيث استفادت من توفير الدعم اللامحدود من قيادات الإدارة العامة للدفاع المدني للمرأة، إلى جانب طموحها ورغبتها في تحقيق الإنجازات، منوهة إلى أن البيئة الصحية للعمل تعتبر أهم عوامل النجاح وأن الفكر المتطور الذي تتميز به الإدارة ساهم إلى حد كبير في تحقيق أعلى مؤشرات الأداء الوظيفي على المستوى المحلي والعالمي.

وأشارت أمل بشير المراماه رئيس لجنة المها النسائية ورئيس قسم المتطوعين بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إلى أنها أول امرأة تلتحق بالدفاع المدني في دبي حيث تمكن عبر السنوات من تأسيس منظومة عمل فريدة في مجال التوعية والتطوع، منوهة إلى أنها تلقت دعماً لامحدوداً من قيادات الإدارة مكنتها من تطوير مهاراتها واكتساب الخبرات والاستفادة من ذلك في تحقيق أفضل النتائج.

ونوهت مريم عبيد محمد تنفيذي رئيسي استقطاب وتوظيف بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي إلى أنه منذ التحاقها بالعمل في الدفاع المدني في دبي لمست حرص القيادات على فتح المجال أمام المرأة الإماراتية لتحقيق ذاتها وتحقيق الإنجازات، إضافة إلى توفير الدعم الوظيفي والنفسي والاجتماعي الذي ساهم إلى حد كبير في تطوير الذات وزيادة سقف الطموحات مما جعلها حريصة على التفاعل المستمر مع متطلبات سوق العمل الجديدة بما يتواكب ورؤية حكومة دولة الإمارات التي تشهد كل يوم إنجازاً جديداً.

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