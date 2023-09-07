مجلس الأمن السيبراني يطلق حملة توعوية من مخاطر التصيد الرقمي

المصدر: وام

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أطلق مجلس الأمن السيبراني حملة توعوية واسعة، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، حول أهمية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني، التي تستخدم التكنولوجيا لخداع المستخدمين الرقميين للحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية. وتتألف الحملة من عدة محاور تتكامل لتعزز مفهوم الاستخدام الآمن للإنترنت؛ حيث تشمل توجيهات ونصائح حول كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وأهمية الحفاظ على كلمات المرور القوية، بالإضافة إلى تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام، واستخدام الاتصالات الآمنة عبر الإنترنت. وستسهم الحملة في توعية الجمهور بأهمية حفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها من خلال الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا من خلال الطرق الرسمية فقط وتحري الدقة في التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد التام من صحتها. وتتضمن أهداف الحملة التوعوية، زيادة الوعي عبر تعزيز فهم المجتمع لطبيعة التهديدات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لاكتشاف هذه الهجمات والحماية منها، وتعزيز السلوك الآمن بأفضل الممارسات والإجراءات الوقائية. ويهدف المجلس، من خلال حملات التوعية والتواصل مع الجمهور الرقمي، لجعل الأمن السيبراني ثقافة عامة ويومية تشمل جميع أفراد المجتمع الإماراتي، إلى جانب رفع درجة الوعي عند الأفراد بأن التهديدات السيبرانية ليست محصورة على المؤسسات الكبيرة فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضا عليهم وأسرهم، حيث يعتبر وعي الأفراد والمؤسسات مرتكزاً مهماً في تحصين المجتمع الإماراتي من الهجمات السيبرانية في ظل التطور التكنولوجي وتزايد التهديدات السيبرانية المواكبة له.

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