تنويه مهم من «دبي الرقمية» بشأن عمليات الاحتيال

المصدر: البيان

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كشفت هيئة دبي الرقمية عن تعرّض بعض الأشخاص مؤخراً للاحتيال عبر بعض التطبيقات الرسمية والتي تتوفر فيها أعلى المعايير الأمنية.

وأوضحت أن أصحاب الحسابات قاموا بتمكين المحتالين من الدخول لحساباتهم من خلال الموافقة على إشعار دخول التطبيق الذي يصل في وقت لا يقوم صاحب الحساب بطلب الدخول.

وقالت الهيئة "إذا وصلك إشعار يطلب منك الضغط على زر "تأكيد الدخول"، من دون أن تكون أنت من طلب ذلك، فاحذر من أن تقبل الطلب واضغط زر "الإلغاء" فوراً كي لا تتعرض لاحتمالية تسرب المعلومات أو الوقوع في مصيدة الاحتيال".

وأضافت، "كذلك احذر من مشاركة الآخرين رمز الدخول لمرة واحدة OTP وهو أسلوب تعتمده العديد من التطبيقات الرسمية والمصارف وغيرها".

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