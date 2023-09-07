بعد رحلة عامرة بالعطاء.. وفاة المصور جبارة يحيى جبارة
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نعت وكالة أنباء الإمارات"جبارة يحيى جبارة" المصور السابق في "وام" الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد رحلة عامرة بالعطاء.
و الراحل من الرعيل الأول من مصوري وصحفيي الوكالة وعُرف خلال عمله بدماثة الخلق والإخلاص.
ويعد المصور الفوتوغرافي جبارة يحيى جبارة ، أحد كبار المصورين الخاصين بالوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، ورافق الوالد المؤسس منذ عام 1968 ووثق بكاميرته أغلب الزيارات والمناسبات الوطنية ، وجولات الشيخ زايد الداخلية والخارجية.