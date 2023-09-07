حمدان بن محمد: مستمرون بترسيخ مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً وأماناً

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن نجاح المنظومة الأمنية في دولة الإمارات، والنموذج المتطور الذي توفره في بسط الأمن والأمان على سائر أنحائها، هو نتاج تضافر جهود مخلصة وعمل دؤوب يترجم رؤية القيادة الرشيدة، ويوفّر للمجتمع البيئة الآمنة التي تمكنه من الحفاظ على مكتسباته وتأكيد قدرته على التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي، إلى مقر نادي ضباط شرطة دبي، حيث كان في استقبال سموه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعدوه، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات العامة في القيادة العامة.

ودون سموه عبر حسابه في منصة «x»: «اطلعت على مبادرات ومشاريع شرطة دبي خلال زيارتي لنادي الضباط،ونشيد بكافة الجهود التي تبذلها مختلف الفرق الأمنية لضمان أمن وسلامة مجتمعنا... مستمرون بالعمل لترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم أمناً وأماناً، ونسخر كافة الإمكانيات للارتقاء بجودة الحياة لكل مواطن ومقيم وزائر لدبي».

وأثنى سموه على جهود شرطة دبي وما تقدمه من مبادرات وما تقوم على تنفيذه من مشاريع نوعية هدفها خدمة المجتمع وضمان أعلى مستويات الأمن والأمان وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبتوظيف أحدث التقنيات والاستعانة بأفضل الكفاءات والاهتمام ببناء الكادر الشرطي وتعزيز جاهزيته البدنية والمهنية والمعرفية، وإمداده بكافة المقومات التي تعينه على القيام برسالته على الوجه الأكمل، مشيداً سموه بدور الكادر النسائي في شرطة دبي وإسهامه الإيجابي في تعزيز المنظومة الأمنية.

وتفقّد سموه خلال الزيارة، المرافق التابعة للنادي، حيث تعرف على أحدث التجهيزات والممكنات التي يوفرها النادي، ومدى استفادة ضباط وأفراد الشرطة، والدور الذي يلعبه النادي في رفع الجاهزية البدنية لكافة موظفي شرطة دبي.

واستمع سموه من معالي القائد العام ومساعديه إلى شرح حول أبرز النتائج التي حققتها شرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد منها، وأفضل الممارسات والتجارب والبرامج والتقنيات الحديثة في منظومة العمل الأمني، وأهم المشاريع التي تواكب التوجهات المستقبلية للإمارة.

إنجازات

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة جانباً من العروض الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأبرز إنجازات وإحصائيات الإدارة، ومستوى التقدم والتطور في البرامج المُطبقة فيها، وكيفية تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم المخدرات بمختلف أنواعها وتصنيفاتها، بالإضافة إلى دور الإدارة على المستويين المحلي والدولي، وأهم أشكال التعاون العالمي في مجال مكافحة المخدرات.

واطّلع سموه على إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تمكنت من ضبط ما نسبته 49.6 % من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، في الربع الثاني من العام الجاري 2023، وساهمت في مدّ دول مختلفة بـ 50 معلومة مهمة خلال الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي أدّى إلى القبض على 28 متهماً، وضبط 431 كيلوغراماً من المخدرات، كما وضبطت 491 كيلوغراماً من المخدرات، و3 ملايين و333 ألفاً و916 من الأقراص المخدرة في الربع الثاني من العام الجاري، كما نجحت الإدارة خلال الفترة نفسها، في رصد وحجب 560 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج المخدرات.

وتعرّف سموه على إنجازات مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من 71 برنامجاً طلابياً ومجتمعياً، 28 ألفاً من الطلبة والطالبات من 20 جنسية مختلفة، كما بلغ إجمالي المستفيدين من الجهود التوعوية عبر منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي والبرامج التوعوية المنشورة 776 ألفاً و724 مستفيداً.

واستمع سمو ولي عهد دبي إلى شرح حول مشروع «عيون»، وهو نظام متقدّم يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لضمان توفير الأمن والأمان للمجتمع، ويتم من خلاله استخدام المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة تحت إشراف شرطة دبي، وبالتعاون مع عددٍ من الشركاء في القطاع الخاص، وبدعم ومشاركة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية.

ويعمل النظام على تعزيز قدرات الأجهزة المختصة للتعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع، من خلال استغلال التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمنع الجريمة، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، ورصد الظواهر السلبية في المناطق السكنية والتجارية والحيوية، والاستجابة الفورية للحوادث قبل ورود البلاغ، وكذلك التنبؤ بالأحداث واستباقها قبل وقوعها.

ويسهم مشروع «عيون» في دعم عملية اتخاذ القرار وضمان تغطية جميع المناطق الحيوية والطرق، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية من خلال تقليل نسبة التدخل البشري وخاصة في مجالات الرصد والتحليل والمراقبة.

مبادرة

ومن بين المبادرات التي اطلع عليها سموه، مبادرة «نسيج» وهي إحدى المبادرات النوعية التي تنفذها شرطة دبي بهدف التصدي الاستباقي للسلوكيات السلبية للطلاب، وتقويمها عبر برامج ومنهجيات علمية، لتحقيق التحول الإيجابي لأصحاب السلوكيات السلبية، وإعادتهم إلى النسيج المجتمعي بأسلوب جديد ومثمر، ما يسهم في تعزيز أمن المجتمع، خاصة على صعيد المجتمع المدرسي.

وتعد مبادرة «نسيج» استجابة إبداعية شاملة للتصدي الاستباقي للمشاكل والسلوكيات السلبية والمخالفة، وتقويم أي سلوك سلبي أو مخالف من طلاب المدارس، عبر تقديم طرق مبتكرة للتعامل مع هذه السلوكيات.

وتعتمد مبادرة «نسيج» في استراتيجيتها على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: «الاستباقية» والمتمثلة في التنبّؤ المستقبلي للسلوكيات المخالفة للقيم، ورصد المتغيرات العالمية ودراستها وتحليلها، وإيجاد برامج توعوية لغرس واستدامة السلوكيات الإيجابية، ومحور «التقويم» وهو عبارة عن مجموعة من البرامج التربوية والتقويمية المُخطط لها وفق نوع المخالفة، ودرجة خطورتها، ويهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب المُخالف، ومحور«التعزيز» والذي من خلاله يتم تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تدعم قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية من خلال نشر تلك الممارسات بين أوساط الطلبة، وتكريمهم وتحفيز المتميزين، وذلك لضمان تحقيق خمسة أهداف رئيسية للمبادرة، وهي: توفير بيئة تعليمية آمنة، والوقاية والحد من الظواهر السلبية، وتعزيز المظاهر والسلوك الإيجابي، وبناء شراكات مستدامة، وتطوير برامج تأهيلية وتوجيهية.

ويأتي إطلاق مبادرة «نسيج» بعد رصد شرطة دبي سلوكيات سلبية لمجموعة من المراهقين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب سلوكيات أخرى تخالف قيم المجتمع، فقامت شرطة دبي بطرح برنامج «نسيج»، للعمل على تغيير السلوك السلبي إلى إيجابي.

وتعد مبادرة «نسيج» مبادرة مجتمعية تربوية أمنية تحت مظلة شرطة دبي، وتعمل على معالجة السلوكيات والتصرفات السلبية، والتي قد تتطور وتتحول إلى جرائم في مختلف البيئات مثل المدارس، والنوادي، والشوارع، والمنازل، والمقاهي ومنصات التواصل الاجتماعي، وأي مكان آخر إذا لم يتم معالجتها بالشكل المناسب، لضمان الحفاظ على أمن وسلامة دبي، وضمان الحفاظ على السلامة والأمن الاجتماعي.

وتركز المبادرة كذلك على التدخّل المبكر وتوجيه الأطفال في مرحلة عمرية المبكرة، لتعزيز السلوكيات الإيجابية، ومنع تطور السلوكيات غير الصحية التي قد تؤثر على حياتهم المستقبلية، كما تعمل، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمدارس وأولياء الأمور والجهات المختصة الأخرى، لتحقيق أهدافها وتعزيز تأثيرها على المجتمع.

وتتضمن أنشطة برنامج «نسيج» العديد من الأنشطة البدنية والتربوية منها ركوب الخيل والسباحة والتدريبات العسكرية، التي تسهم في تعزيز الانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وتعمل على تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز قدراتهم التحليلية والتفكير الإبداعي.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق أهداف عدة، منها تعزيز التفكير الإيجابي، ومكافحة السلوكيات غير المقبولة، من خلال التوعية والتثقيف لمنع ومكافحة السلوكيات السلبية مثل العنف والتنمر وتعاطي المخدرات، وتشجيع الشباب على الإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة أو غير ملائمة، وتعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية المجتمعية.

كما تسعى المبادرة لتوفير الدعم اللازم والرعاية للشباب الذين يعانون من سلوكيات سلبية، من خلال توجيههم نحو الخدمات الاجتماعية والنفسية المناسبة، بالإضافة إلى بناء شراكات قوية مع المؤسسات الحكومية والتعليمية والمجتمعية، من أجل تعزيز جهود مكافحة السلوكيات السلبية وتحقيق التغيير الإيجابي.

وفي نهاية الزيارة، تقدّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموه المستمر لشرطة دبي وتوجيهاته السديدة، مؤكداً أن فرق عمل شرطة دبي تواصل جهودها لضمان استدامة تطوير منظومة العمليات الشرطية في مختلف القطاعات، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتسخير كافة الممكنات والمقومات لدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمن، والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

حمدان بن محمد يثني على ملازمتين تفوقتا في نيويورك

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال زيارة مقر نادي ضباط شرطة دبي بالملازم شماء البوفلاسة والملازم دانة الصوري من شرطة دبي، حيث أثنى سموه على تميزهما وتخرجهما بتفوق في برنامج إعداد الضباط بأكاديمية شرطة نيويورك، كأولى العناصر من الشرطة النسائية من دولة الإمارات التي تجتاز هذا التدريب النوعي من خارج الولايات المتحدة، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية، التي أثبتت مساهمتها الفعالة وتحقيقها للنجاحات المتتالية، معززة حضورها محلياً وإقليمياً وعالمياً في العديد من المجالات وعلى مختلف الصعد.

وكانت الملازم شماء البوفلاسة والملازم دانة الصوري قد التحقتا ببرنامج تدريبي لمدة 6 أشهر بأكاديمية شرطة نيويورك، والتي تعد من أعرق القوات الشرطية في العالم بمسيرة عمرها 177 عاماً.

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