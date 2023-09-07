دبي تسابق الزمن لصناعة مستقبلها الرقمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل هيئة دبي الرقمية جهودها ودورها المحوري في إقامة منظومة ذكية رقمية موثوقة وعالية الاعتمادية تدعم الاقتصاد الرقمي، وتمكّن المجتمع الرقمي في الإمارة، بما يسهم في توفير بيئة محفزة للابتكار بتوظيف التقنيات الحديثة في كل المجالات وتعزيز الخدمات الذكية التي تشمل مختلف مرافق الإمارة وقطاعاتها الحيوية، وفق منظومة استثنائية شاملة لتعزيز مكانتها عاصمة رقمية عالمية بارزة وبما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ موقعها ضم أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم خلال عشر سنوات.

نموذج ملهم

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: «دبي تسابق الزمن لصنع مستقبلها الرقمي الرائد وترسيخ مكانتها كنموذج ملهم في الحياة الرقمية، من خلال توفير منظومة ذكية متطورة محفزة لكل من يسعى للاستثمار في بيئة اقتصادية رقمية مبتكرة تتسم بالمرونة والتطور والاستخدام الذكي للتقنيات الرقمية بما يجسد تطلعات قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «يعمل الجميع وفق منظومة من البيانات الرقمية المتدفقة بين مراكز البيانات والسُحُب الرقمية لتقديم خدمات سريعة واستباقية وعلى مدار الساعة».

مؤشرات طموحة

وقال مدير عام هيئة دبي الرقمية: طورنا منظومة شاملة تضم مؤشرات أداء طموحة منها مضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي بنسبة 200 %، وتعزيز جودة الحياة الرقمية بما لا يقل عن 90 %، وضمان أن تكون دبي واحدة من أولى المدن في مؤشر الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية (LOSI)، وإنجاز 50 تجربة من تجارب المدينة الرقمية التي تتسم بالسلاسة والاستباقية والترابط، وفي مجال الكفاءات الرقمية.

وقال: في دبي الرقمية، الجهود التي تُبذل لتطوير كوادرنا وكفاءاتنا الرقمية لا تتوقف، حيث تتضمن استراتيجية دبي الرقمية بنوداً وأهدافاً محددة في هذا الشأن، إذ نسعى لتأهيل أكثر من 50 ألفاً من الكوادر بمؤهلات رقمية متقدمة.

استراتيجية جديدة

ومرّت مسيرة التحول الرقمي في دبي بثلاث مراحل تجلت فيها دبي بوصفها عاصمة رقمية عالمية، فقد أطلقت دبي أول حكومة إلكترونية في المنطقة عام 2001، ثم الحكومة الذكية عام 2013، وبعدها الحكومة الرقمية التي تكللت بإنجاز استراتيجية الحكومة اللاورقية مع نهاية 2021.

ويرتكز هذا التحول الرقمي لدبي الآن على الاستراتيجية الجديدة لهيئة دبي الرقمية، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في يونيو الماضي، وتترجم هذه الاستراتيجية رؤية القيادة بإقامة منظومة رقمية موثوقة وقوية تدعم الاقتصاد الرقمي وتمكّن المجتمع الرقمي، وتقوم على سبعة محاور مركزية هي المدينة الرقمية، والبيانات والإحصاء، والأمن السيبراني، والتنافسية الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والمواهب الرقمية، والبنية التحتية الرقمية. وأطلقت الهيئة «سياسة النضج الرقمي» بهدف تعزيز النضج الرقمي للجهات الحكومية كافة مع ضمان أعلى درجات الأمن السيبراني وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتقدم هذه السياسة توجيهات وإرشادات متكاملة للجهات الحكومية في دبي حول كيفية إدارة وتعزيز تجارب المدن الرقمية، وتضع نموذجاً واضح المعالم لمساعدة الجهات الحكومية في دبي على تطوير خارطة طريق للوصول إلى مستوى متقدم من توظيف التقنيات الرقمية بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الإنتاج. وأنجزت مؤسسة بيانات دبي مشروع «اللوحة القيادية لدبي» التي تمكّن متخذي القرار من الاطلاع على مؤشرات المدينة بشكل لحظي ومحدث وموثوق. وتشمل هذه اللوحة مؤشرات المدينة الحيوية مثل مؤشر السكان، ومؤشر منصة 04، ومؤشر السعادة، والرخص التجارية، والسياح، وحجم التجارة الخارجية، وحجم التداولات العقارية، ومؤشر دبي للأمن الإلكتروني وغيرها من المؤشرات التي تسهل عملية اتخاذ القرار بشكل أمثل.

«سُحب دبي الرقمية»

وتعد البنية التحتية الرقمية أحد عوامل قوة مسيرة التحول الرقمي في دبي، ويأتي مشروع «سُحب دبي الرقمية» بمثابة قفزة نوعية في هذا السياق، إذ يمهد الطريق لجعل القطاعات الحكومية للإمارة تعمل من خلال منظومة ذكية متكاملة ومترابطة، والإسهام في ترسيخ مبدأ الحكومة الرقمية الواحدة والشاملة (Whole-of-Government).

مهام وتكليفات

وقد تأسست هيئة دبي الرقمية في يونيو 2021 بمهام وتكليفات واضحة وضعتها القيادة الرشيدة، لجعل دبي المدينة الرائدة عالميًا في مجال الاقتصاد الرقمي، وتحقيق شمولية التحول الرقمي لتصبح دبي عاصمة رقمية عالمية.

تطبيق «دبي الآن»

ويعد تطبيق «دبي الآن»، الذي أطلقته الهيئة من أكثر التطبيقات استخداماً في دبي، لما يتمتع به من تجربة استخدام فائقة الجودة، إذ يوفر ما يزيد على 170 خدمة مقدمة من أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وبلغ عدد معاملات الدفع المنجزة عبر «دبي الآن» منذ إطلاقه أكثر من 23 مليون معاملة رقمية بقيمة تزيد على 12 مليار درهم منذ إطلاق التطبيق، منها 4.5 ملايين معاملة دفع رقمية بقيمة 2.5 مليار درهم خلال العام 2022 وحده.

المعاملات الذكية

وبالنظر إلى تطبيق «دبي الآن»، التطبيق الشامل والموحد لخدمات المدينة، فإن النمو في عدد المتعاملين عبر التطبيقات الذكية في زيادة مستمرة، فقد بلغ مجموع المعاملات التي تمت عبر تطبيق «دبي الآن» نحو2.6 مليون معاملة خلال النصف الأول 2023، مقارنة بـ 2.1 مليون معاملة خلال الفترة نفسها من العام 2022.

سعادة المتعاملين

وطورت دبي الرقمية بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية نظام اكتشاف السعادة بالبيانات البيومترية، الذي يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لقراءة تعابير الوجه في المنشآت الحكومية أو غيرها.

كما طور نظام مستشعرات جودة الحياة الذي يهدف لقياس جودة البيئة في مكان ما، ويعتمد هذا النظام على إضافة حساسات داخل المنشآت أو خارجها بغرض إظهار مؤشرات حيوية مهمة مثل درجة الحرارة، ومستوى الرطوبة، وجودة الهواء، كل هذه الجهود تندرج ضمن توجهات القيادة بجعل دبي المدينة الأكثر جاذبية واستقطاباً للعيش والعمل والإنتاج. وتم تطوير النسخة الجديدة من «بوابة دبي» Dubai.ae، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل البوابة الرسمية لمدينة دبي، والمنصة الرقمية الموحدة والموثوقة التي تقود المتعاملين إلى آلاف الخدمات الرقمية. ووظّفت دبي الرقمية تقنية «تشات جي بي تي» (Chat GPT) في البوابة الرسمية لحكومة دبي ليتمكن المتعامل من الوصول للمعلومات بأسهل وأدق الطرق.

مبادرة التوازن الرقمي

وتتضمن مبادرة «التوازن الرقمي»، منظومة متكاملة وشاملة لتحقيق التوازن والتناغم لدى الأفراد في تفاعلهم مع المؤثرات الرقمية في إمارة دبي. أما مبادرة «مؤشر معاملات دبي» فهي تقيس أداء المعاملات الحكومية لحظة بلحظة، وتعطي القيادة العليا صورة شاملة حول أداء كل الخدمات. كما طورت مبادرة مهمة تتمثل في «تجارب المدينة الرقمية» وتهدف إلى تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها وخدماتها.

ونجحت الهيئة عام 2021 في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللاورقية بشكل كامل 100 %. وبلغ عدد المواقع العامة الرئيسية التي تشملها هذه خدمة الإنترنت اللاسلكي بالمجان في دبي أكثر من 23,600 موقع تتيح خدمة الـ«واي فاي» بالمجان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز