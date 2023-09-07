شرطة أبوظبي تنفذ دورة «شارع الحس الأمني»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع إدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتدريب 889 من أعضاء كلنا شرطة من خلال ورشة متخصصة على (شارع الحس الأمني) نظرياً وعملياً، بهدف رفع إمكاناتهم في رصد المعلومات التي تهدد سلامة المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة، وبما يسهم في تعزيز الوقاية من الجريمة.

وأوضح العميد دكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن منظومة كلنا شرطة تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية وهي إشراك المعنيين والوقاية من الجريمة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تحسين جودة الحياة وإسعاد المجتمع، مؤكداً حرص أعضاء كلنا شرطة على تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن مجتمعهم.

وأكد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، خلال افتتاح الورشة على أهمية تعزيز الحس الأمني والوعي المجتمعي للوقاية من الجريمة، وأن الأمن مسؤولية الجميع، وضرورة استمرارية الورش التخصصية التي ترتقي بالجهاز الأمني والخدمات الشرطية، وتسهم في استدامة الأمن والأمان.

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