43 من كبار المواطنين يشاركون في جائزة «القلب الأخضر»

المصدر: (الشارقة - وام)

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شارك 43 متسابقاً من كبار المواطنين في جائزة «القلب الأخضر»، التي أطلقها مكتب الشارقة مراعية للسن في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة للعام الثاني على التوالي بزيادة ملحوظة عن الدورة الأولى، حيث كان عددهم 11 مشاركاً من كبار السن (من الجنسين) من مواطني إمارة الشارقة ممن هم فوق الـ60 عاماً.

وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، المخصصة لكبار المواطنين تقديراً على جهودهم المبذولة في مختلف الأنشطة، وأيضاً لتحفيزهم على التكيف وتطوير نمط حياتهم اليومية، ونشر ثقافة ممارسات القلب الأخضر والشيخوخة النشطة فيما بينهم.

وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة من كبار المواطنين في مجتمع إمارة الشارقة، ومن شأن الجائزة أيضاً تعزيز عضوية إمارة الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية، كونها تندرج ضمن محور «المشاركة المجتمعية» لمعايير الشبكة.

وذكرت أسماء الخضري مدير مكتب الشارقة مراعية للسن أن الجائزة فتحت أبواب المشاركة منذ مارس حتي نهاية يوليو الماضي.

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