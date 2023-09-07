سلطان بن أحمد يطّلع على استعدادات منتدى الاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، الاجتماع الدوري لمجلس الشارقة للإعلام، وذلك في المركز التجاري 06 بالشارقة.

وأشاد سموه بجهود مؤسسات مجلس الشارقة للإعلام خلال الفترة الماضية والنتائج الإيجابية المحققة والتي تأتي وفق خطط استراتيجية معتمدة من قبل المجلس، متمنياً سموه التوفيق لجميع المؤسسات التي تدعم عمل المنظومة الإعلامية في الإمارة واستمرار تطورها وتقديم الصورة الإعلامية الرائدة.

توصيات

وناقش المجلس موضوعات عدة تتعلق بتطوير القطاع الإعلامي في الإمارة، إضافة إلى متابعة توصيات المجلس في جلساته السابقة، واطلع المجلس على تقرير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وأبرز جهودها وخططها في استقطاب كبرى الشركات العالمية في مجال الإنتاج السينمائي ودعم الشركات الإعلامية المسجلة في المدينة.

كما استعرضت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إحصائيات المشاهدات عبر منصة «إيلايف» والتي حققت فيها قناة الشارقة الرياضية المركز الثالث من بين أفضل 10 قنوات رياضية في المنصة، إضافة إلى الارتفاع الإيجابي في عدد المشاهدات عبر تطبيق «مرايا» التابع للهيئة، إضافة إلى مشاركات الهيئة في المعارض الخارجية مثل مهرجان كان، ومعرض IBC بأمستردام، ومهرجان الأفلام الوثائقية في نيويورك.

محاور

واطلع المجلس على استعدادات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لتنظيم فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الثانية عشرة والتي ستنطلق في الـ13 من سبتمبر الجاري تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد»، حيث اطلع المجلس على أبرز المحاور والجلسات النقاشية والأنشطة المصاحبة للمنتدى، والتي تهتم بمجال التغير المناخي.

الحضور

حضر الاجتماع إلى جانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.

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