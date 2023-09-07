55 ألف مستخدم لـ«حافلة تحت الطلب» في عجمان خلال النصف الأول

المصدر: (عجمان - وام)

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بلغ عدد مستخدمي خدمة «حافلة تحت الطلب» في عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي 54 ألفاً و629 مستخدماً، بزيادة نسبتها 69 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبعدد رحلات بلغ 51 ألفاً و194 رحلة، وبزيادة نسبتها 74 %، وذلك وفقاً لتقرير هيئة النقل في عجمان.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، إن الهيئة زادت الأسطول المخصص لهذه الخدمة، ضمن خططها لتطوير منظومة النقل في الإمارة، وقامت بإضافة مركبات جديدة لتغطية الطلب المتزايد عليها.

وأضاف: إن زيادة أسطول خدمة «حافلة تحت الطلب» جاءت تلبية لرغبة الجمهور، موضحاً أن الخدمة تتميز باختصارها الوقت المستغرق للوصول إلى حافلات المواصلات العامة، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم مع إمكانية طلب المركبة وتحديد الوجهة التي يرغب المتعامل بالذهاب إليها، عن طريق التطبيق الذكي الذي يقوم بتحديد أقرب مركبة وتوجيه العميل لأقرب موقف افتراضي، لافتاً إلى توفر أكثر من 2700 موقف افتراضي للخدمة.

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