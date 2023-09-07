«الإمارات لرعاية الموهوبين» تدعو لإنشاء مركز وطني لقياس قدرات المبتكرين

المصدر: دبي - البيان

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دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، إلى إنشاء مركز وطني موحد لقياس قدرات الموهوبين على مستوى الدولة، وسجل وطني يضم قاعدة بيانات حول إعداد الموهوبين من أبناء الدولة واهتماماتهم وكل ما يتعلق بتطوير وتنمية قدراتهم.

اجتماع

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماعاً ضم عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وحضره أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين: الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا إبراهيم، ومن جانب وزارة الاقتصاد، فوزي الجابري، مدير إدارة العلامات التجارية، وخلفان السويدي، مدير إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية، وعزيزة الحمادي، مدير إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

كما حضر الاجتماع الذي عقد بقاعة السلام بمبنى القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، والعقيد زيد عبد السلام الصابوني، المستشار الإعلامي لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

رعاية

وناقش الاجتماع سبل التعاون بين مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وتعزيز مبدأ الملكية الفكرية كأداة رئيسية لدعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية للموهوبين، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية تحافظ على حقوق وبراءات الاختراع، والتي تلعب دوراً حاسماً في دعم وتشجيع الابتكار والإبداع في الدولة.

وأبدى عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، استعداد الوزارة التام للتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، فيما يتعلق برفع نسبة الوعي بالملكية الفكرية وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والموهوبين من أصحاب براءات الاختراع، إلى جانب إطلاق منظومة تشمل آليات عمل تهدف إلى رفع نسبة منح البراءات من خلال التكامل مع القطاعات المعنية «قطاعات البحث العلمي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بهدف تحفيز الطلاب والشباب من المبتكرين والموهوبين لتسجيل براءات اختراعاتهم.

وطرح مبادرة إعداد وصياغة مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين الجانبين، تهدف إلى إنشاء منصة وحاضنة لدعم المبتكرين الإماراتيين وتقديم الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع، وتعمل على دعم الطلبة فيما يتعلق بصياغة براءة الاختراع والوصف الكامل.

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