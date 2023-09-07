تجميع مخلفات الزيوت بأساليب متطورة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس محمد سيف الأفخم المدير العام لبلدية الفجيرة حرصها على تعزيز استدامة الصحة العامة وسلامة الغذاء، بالعمل وفق آلية أساسها التطوير والتحديث وتقديم خدمات مبتكرة شملت مشروع الإدارة المتكاملة لمخلفات الزيوت والشحوم للمنشآت الغذائية، لافتاً إلى أن المشروع حقق نتائج إيجابية بجمع 183185 لتراً من الزيوت في ثلاث السنوات الماضية و249948 طناً من الشحوم، الأمر الذي له الأثر الكبير في الحفاظ وحماية البيئة من الأضرار التي تسببها هذه الزيوت.

وأضاف الأفخم إنه عبر المشروع تم إنشاء شبكة متكاملة في إدارة وتجميع ونقل زيوت الطهي المستعملة واستخدام أساليب متطورة وبيئية حديثة تأخذ في الحسبان المحافظة على البيئة وتدعيم الخطط الاستراتيجية للإمارة، مشيراً إلى أن مشروع معالجة نفايات الزيوت والشحوم يعد المشروع الأول من نوعه في الإمارة ومن أهم المشروعات التي تسهم في المحافظة على البنية التحتية كما يسهم المشروع في دعم الاستدامة البيئية عبر خفض البصمة الكربونية بنسبة 13 % في الغلاف الجوي، وتحويل نفايات الزيوت والشحوم إلى صناعات ومواد صديقة للبيئة مثل الصابون والسماد والوقود الحيوي ومياه الري.

وقال الأفخم تتم معالجة هذه الزيوت والشحوم بالشراكة مع شركة بلو السركال ومصنع أنفايرو، إذ تقوم على إعادة تدويرها في الصناعات وإنتاج الصابون والوقود الحيوي والمياه المعالجة لاستخدامات الري والزراعة التجميلية، ويهدف المشروع إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية لتجميع زيوت الطهي المستعملة وشحوم الطعام وإعادة تدويرها حفاظاً على البيئة والصحة العامة، ونشر الوعي البيئي بضرورة التخلص السليم منها للحفاظ على البنية التحتية للإمارة، إضافةً إلى الحفاظ على بيئة المنشآت الغذائية وفقاً للمعايير العالمية، وذلك عبر تجميعها ونقلها ومعالجتها بشكلٍ صحيح.

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