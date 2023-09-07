صقر غباش ومبعوث الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية، وذلك بمقر المجلس في أبوظبي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة مما تحظى به دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم. وشدد الجانبان على أهمية التعاون البناء الإماراتي - الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية وإعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي النعيمي وكل من ميرا السويدي، ومروان المهيري، وسارة فلكناز، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وأكد معالي صقر غباش العلاقات المتينة التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والمبنية على المصالح المشتركة، منذ توقيع اتفاقية التعاون عام 1988، منوهاً إلى أن للجانبين مصالح مشتركة لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

وأشار معاليه إلى الزيارة المرتقبة لوفد المجلس الوطني الاتحادي للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ- فرنسا، يومي 13 و14 سبتمبر الجاري وعقد الاجتماع الثامن مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي.

وأوضح أن الإمارات تستضيف العام الحالي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، الذي سيؤكد ضرورة توحيد المجتمع الدولي جهوده لمواجهة التغير المناخي، لافتاً إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 «عام الاستدامة» تزامناً مع استضافة «cop28» جاء ليعكس رغبة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تعزيز العمل الدولي الجماعي لمعالجة تحديات الاستدامة.

من جانبه، أكد لويجي دي مايو أن دولة الإمارات شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وجسر بين الشرق والغرب تمتلك دوراً محورياً على الساحة الدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز