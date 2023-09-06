حمدان بن محمد: مستمرون بالعمل لترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر مدن العالم أمناً وأماناً

المصدر: البيان

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اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على مبادرات ومشاريع شرطة دبي خلال زيارته لنادي الضباط.

وقال سموه، "اطلعت على مبادرات ومشاريع شرطة دبي خلال زيارتي لنادي الضباط ونشيد بكافة الجهود التي تبذلها مختلف الفرق الأمنية لضمان أمن وسلامة مجتمعنا ... مستمرون بالعمل لترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر مدن العالم أمناً وأماناً ونسخر كافة الإمكانيات للارتقاء بجودة الحياة لكل مواطن ومقيم وزائر لدبي".

حمدان بن محمد: اطلعت على مبادرات ومشاريع شرطة دبي خلال زيارتي لنادي الضباط ونشيد بجهود مختلف الفرق الأمنية لضمان أمن وسلامة مجتمعنا.مستمرون بالعمل لترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر مدن العالم أمناً وأماناً ونسخر كافة الإمكانيات للارتقاء بجودة الحياة لكل مواطن ومقيم وزائر لـ #دبي. pic.twitter.com/YubC9q19RX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 6, 2023

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