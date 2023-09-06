إسلامية دبي : ترخيص عدد (147) حصالة ذكية في دبي

المصدر: البيان

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أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع العمل الخيري، إدارة شؤون الزكاة، ترخيص عدد (147) حصالة ذكية في مختلف المواقع والمناطق بإمارة دبي .

وقال عبدالله محمد حسن الخبي مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات ( بالإنابة )، رئيس فريق مشروع تطوير وتفعيل الحصالة الذكية بالدائرة، تماشياً مع خطة دبي الرقمية أطلقت الدائرة مسبقاً مبادرة مشروع الحصالة الذكية، الذي يوفر خدمات التبرع الرقمي عبر شاشات ذكية تختصر الوقت والجهد، وتضمن أن تتم عملية التبرع حسب الإجراءات القانونية الصحيحة، وأشار بأن عدد تلك الحصالات المرخصة بلغ 147 حصالة ذكية في إمارة دبي ، تشرف عليها ثلاث جهات خيرية، هي جمعية دبي الخيرية، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة هيئة الهلال الأحمر الاماراتي فرع دبي، وتهدف الحصالات الذكية إلى تقليل المخاطر خلال عملية نقل الأموال من الحصالات التقليدية الى الجهات المسؤولة عنها .

لافتاً بأن جميع الحصالات الذكية تم توزيعها في العديد من المواقع والمناطق المختلفة في امارة دبي، في بعض مراكز التسوق والمستشفيات ومحطات البترول .

وأضاف بأن الدائرة تركز في مجال العمل الخيري، على أمرين أساسيين، هما: زيادة العمل الخيري داخل الدولة، والثاني تعزيز المشاريع التنموية المستدامة، من خلال تعزيز مسيرة التحول الرقمي في امارة دبي.

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