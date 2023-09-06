«تنفيذي دبي»: دبي تتفوق بفريقها

المصدر: البيان

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نشر المجلس التنفيذي لحكومة دبي في حسابه عبر «الانستغرام» مقطع فيديو يتضمن توجيهات كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لموظفي حكومة دبي، حيث قال سموه: أنا دائماً أؤمن بفريق العمل، فريق دبي فريق قوي، موظفين حكومة دبي أقوياء، حمدان بن محمد مب مسؤول عليكم، حمدان بن محمد مب فوقكم، حمدان بن محمد وياكم، محمد بن راشد ما يبا المركز الأول بس يبا يشوف عشر مراكز أولى، خلكم إيجابيين وأبشركم أن دبي إن شاء الله بتتفوق على المدن كلها».

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