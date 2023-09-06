سلطان النيادي: أبشركم صحتنا طيبة وإلى لقاء قريب بإذن الله في دار زايد

المصدر: دبي-البيان

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طمأن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شعب الإمارات والشعوب العربية على صحته بعد وصولهم بالسلامة للأرض أمس الأول، وعبر النيادي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عن شوقه للقاء الأحبة في دار زايد، حيث السماء لم تعد الحدود. حيث دون النيادي: «أكتب لكم اليوم من الأرض.. أكتب لكم بعد ستة أشهر من البعد في الفضاء.. الحمدلله وصلنا بالسلامة وأبشركم ان صحتنا طيبة.. وأتطلع بكل شوق إلى لقاء الاحبة.. وإلى لقاء قريب بإذن الله في دار زايد.. حيث السماء لم تعد الحدود».

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