أحمد بن شعفار: إنجازات الإمارات ملأت الأرض والفضاء

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إن سجل إنجازات الإمارات طال الفضاء مثلما ملأ الأرض بسطور التفرد والإعجاز، مهنئاً قيادة الوطن الرشيدة وشعبه على إنجاز ابنهم البار رائد الفضاء سلطان النيادي، ونجاح مهمته التي أبهرت العالم وترجم نجاحها على مدى الأشهر الستة الماضية جدارة الإمارات واستحقاقاتها كشريك فاعل وبارز في إعادة صياغة مستقبل أفضل للبشرية.

وأكد أن ثقة القيادة الحكيمة في شباب الوطن وإيمانها العميق بقدراتهم الاستثنائية هما حجر الأساس في إلهام الأجيال القادمة والصعود بطموحاتهم إلى مستويات غير مسبوقة وتسجيل إنجازات فريدة ونجاحات مرموقة وانتصارات باهرة ومسيرة مضيئة تتبناها الإمارات لبناء مستقبل ثري بالخير والرخاء والسلام لشعبها وشعوب الأرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز