موزة بنت مبارك: سلطان النيادي قدوة الأجيال

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن دولة الإمارات تخطو بطموح نحو مجد جديد صانعة تاريخاً جديداً للبشرية تقوده رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وها هي الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تستقبل ابنها البار رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مكللاً بالفخر والعزة والريادة.

فرحة غامرة يعيشها وطننا الغالي ونحن نتابع على مدى ستة أشهر طموح القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وطموح امتد لعقود طويلة واليوم ترجمته قيادتنا الرشيدة باستكشاف الفضاء وسبر أغواره علماً ومعرفةً.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، «أجرى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 200 تجربة علمية خلال مهمته في الفضاء، وهي تجارب سيكون لها أكبر الأثر والمردود الطيب على تحسين حياة الإنسان وتوفير البيئة التي تمكنه من الإبداع والابتكار والريادة». وأضافت «شكلت رحلة سلطان النيادي نموذجاً وقدوة ومحطة إلهام لشباب الوطن بل وللشباب العربي ولكل شاب في ربوع العالم.

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