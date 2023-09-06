تعاون بين «قانونية دبي» وإدارة الخبرة وتسوية المنازعات

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وفداً من إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم، ترأسه حسن أحمد المهيري مدير الإدارة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين.

خبرات

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور بالهول بالوفد الزائر، مؤكداً على أهمية هذه الزيارات التي تهدف إلى الاطلاع على الخبرات، وبحث فرص التعاون المشترك، بعدها استعرض المهيري خطة الإدارة لتطوير أداء أعمال الخبرة، وإبداء الآراء الفنية، والتي تعد وسيلة مهمة من وسائل الإثبات التي تلجأ إليها الجهات القضائية في المسائل ذات الطابع الفني الخاص، التي يستعصي على القاضي تكوين عقيدته فيها بغير الاستعانة بهذه الخبرة.

عدالة

وأشار الدكتور بالهول إلى دور إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم في عملية التقاضي، وفقاً لمهام الإدارة واختصاصاتها، مؤكداً استعداد الدائرة لتقديم دعمها القانوني وخبراتها في مجال تقديم أعمال الاستشارات القانونية المتعلقة بالتسوية الودية للمنازعات. وفي اختتام الزيارة، أكد الجانبان على أهمية هذه الاجتماعات، التي ترسخ تبادل الخبرات في العمل القانوني الحكومي بإمارة دبي.

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