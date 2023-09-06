أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء بوفاة محمد الفلاسي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور له محمد سعيد بن حميدان الفلاسي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

إلى ذلك، قدم واجب العزاء معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

كما قدم واجب العزاء عدد من المسؤولين والمواطنين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز