محمد بن زايد ومحمد بن راشد وسعود بن صقر: الإمارات تواصل إسهاماتها ومبادراتها في الفضاء وعلومه لخدمة البشرية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتبادل سموهم - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي - الأحاديث الأخوية الودية.. وبحثوا عدداً من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن والارتقاء بمستوى جودة الحياة التي يطمح إليها.. سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار.

كما تبادل سموهم التهاني بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي سالماً إلى الأرض بعد إنجازه أطول مهمة في الفضاء في تاريخ العرب.. معربين عن شكرهم وتقديرهم لشركاء النجاح وكل الجهود الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.. كما عبروا عن فخرهم واعتزازهم بأبناء الإمارات وما حققوه من إنجازات استثنائية ترسخ مكانة الدولة في مختلف المجالات.

وهنأ سموهم شعب دولة الإمارات بهذا الإنجاز العلمي الملهم للأجيال.. مؤكدين اهتمام الدولة بمواصلة إسهاماتها ومبادراتها والسعي إلى تحقيق تطلعاتها في مجال الفضاء وعلومه لخدمة البشرية جمعاء وبما فيه الخير لمستقبل الإنسانية.

حضور

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين..

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