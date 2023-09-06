حميد النعيمي يستقبل الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان

المصدر: عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، مصطفى محمد سعيد الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان بمناسبة تعيينه.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بمصطفى الخلفاوي متمنياً له النجاح والتوفيق في مواصلة دفع عجلة النمو في مصرف عجمان والمساهمة في تحقيق نتائج استثنائية للمساهمين والمستثمرين وعملاء البنك، والتي ستنعكس إيجاباً على تنمية وازدهار الوطن.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالنتائج الإيجابية للمصرف وثمن سموه دور القائمين على سير العمل فيه، وأثنى على ما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المتعاملين وتقديم كل التسهيلات، ما أكسبه سمعة متميزة ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية.

وأكد سموه ثقته في قدرتهم على المحافظة على ازدهاره وتحقيق الريادة والاستدامة المالية. ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده على ما يلقاه المصرف من دعم واهتمام ومتابعة من سموهما لتقديم أفضل الخدمات، مقدماً الشكر على حفاوة الاستقبال واللقاء المثمر.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وعدد من كبار المسؤولين.

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