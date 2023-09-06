«ديهاد» تعزز جهود العمل الخيري في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة دولة الإمارات والعالم الاحتفاء بـ «اليوم الدولي للعمل الخيري»، الموافق 5 سبتمبر من كل عام، الذي يعد فرصة لتسليط الضوء على أهمية العمل الخيري ودوره في تنمية المجتمعات وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية على نطاق عالمي.

وفي إطار عام الاستدامة، يبرز اليوم الدولي للعمل الخيري كمناسبة تبرز التوجه الإنساني لدولة الإمارات واهتمامها الدائم بتحقيق التقدم والرفاهية للجميع، بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي. حيث أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المواقف أهمية العمل الخيري باعتباره قيمة إنسانية تنبع من العطاء في جميع مظاهره.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز