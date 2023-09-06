«الإمارات للخدمات الصحية» تفوز بجائزة «إنفوسول» عن منصة صحة المرأة

المصدر: دبي- البيان

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تفوق مشروع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على أكثر من 100 مشروع مشارك من أنحاء العالم، وحاز على جائزة «أفضل لوحة إلكترونية لنظام ذكاء الأعمال اللامحدود لعام 2023» عن منصة صحة المرأة -الرعاية الصحية للمرأة الحامل في برنامج «بيس» لإدارة الجودة والتميز الاكلينيكي، وذلك خلال فعاليات «الندوة العالمية لذكاء الأعمال»، التي تنظمها شركة «إنفوسول» الرائدة في تزويد برمجيات لوحات التحكم في أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

إنجازات

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة تضيف بهذا الفوز إنجازاً آخر إلى قائمة الإنجازات والجوائز الخاصة ببرنامج «بيس»، حيث بلغ مجموع الجوائز التي حصل عليها البرنامج خلال مسيرته 19 جائزة عالمية ومحلية، مستنداً بذلك إلى جهود المؤسسة الرائدة والمتواصلة في مجال مواكبة التحولات الرقمية، ومساعيها لتعزيز الخدمات الصحية والممكنات فائقة الذكاء، والتي رفعت من كفاءة خدمات الرعاية الصحية في مستشفياتها ومنشآتها الصحية من خلال منصاتها الذكية عبر برنامج التميز الإكلينيكي PaCE.

وقالت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية، ورئيس لجنة بيس للتميز الإكلينيكي في المؤسسة «تعتبر منصة صحة المرأة من المنصات الإكلينيكية في نظام برنامج «بيس لإدارة الجودة والمؤشرات الإكلينيكية» (PQOP)، الذي يضم منظومة واسعة النطاق لاستخدامات السجلات الصحية الإلكترونية المدعومة بوظائفها وتقنياتها المساهمة في دفع وتعزيز التحسينات الممكنة في مجال الرعاية الصحية.

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