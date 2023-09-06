بدء عملية فحص وتدقيق ملفات الخطط الدعائية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الفرعية «الدائمة»، والممثلة في «لجان الإمارات»، بدأت عملية فحص وتدقيق ملفات الخطط الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأشارت اللجنة إلى أنها أتاحت أمام المرشحين في القوائم النهائية لخوض غمار السباق الانتخابي إلى قبة البرلمان، والبالغ عددهم 309 مرشحين، خيارين لتسليم خططهم لحملاتهم الانتخابية، وذلك من خلال الحضور إلى مقر الإمارة التي ينتمي إليها المرشح، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بلجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، مباشرة اللجان المحلية الاثنين الماضي، مهام استلام ملفات الخطط الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم 25 لسنة 2023، في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

ولفتت إلى أن عملية استلام الملفات، تتم عن طريق حضور المرشح إلى مقر الهيئة الانتخابية التي ينتمي إليها، أو إرسال إيميل رسمي من بريده الإلكتروني المعتمد إلى البريد الإلكتروني الرسمي، والخاصة بلجنة الإمارة التي ينتمي إليها، يتضمن كافة الأوراق المطلوبة والمتعلقة بتفاصيل خططه الدعائية والأنشطة والفعاليات التي سيعقدها، والتكلفة التقديرية للحملة الدعائية.وأوضحت اللجنة أنه وبعد انتهاء عمليات الفحص والتدقيق على ملفات الحملات الانتخابية من قبل المعنيين في لجنة الإمارة، سيتم إبلاغ كل مرشح برأي لجنة الإمارة في ما يتعلق بخطته الانتخابية، ليشرع بعد ذلك في الاستعداد لتنفيذ حملته الدعائية، والتي من المقرر انطلاقها الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أن لجان الإمارات تشكل حلقة الوصل بين الناخبين في الإمارة والإدارة الانتخابية، ممثلة في اللجنة الوطنية للانتخابات، واللجان الفرعية التابعة لها، من خلال استخدام أفضل آليات التنسيق بينها بشأن سير العملية الانتخابية في كل إمارة من كافة النواحي، الفنية والتقنية والإدارية.

وللجنة الإمارة أن تشكل لجاناً فرعية تكون تابعة لها، لمعاونتها في أداء المهام المنوطة بها، وذلك بعد موافقة لجنة إدارة الانتخابات. وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تستمر الحملات الانتخابية لمدة 23 يوماً، لتنتهي في تاريخ 3 أكتوبر المقبل، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم، وعرض برامجهم الانتخابية، والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

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