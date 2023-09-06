دبي تستضيف أكبر معرض ومـؤتمر للمختبرات الطبية في المنطقة فبراير المقبل

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق معرض ومؤتمر «ميدلاب الشرق الأوسط 2024»، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتضمن فعاليات الحدث تنظيم 12 مؤتمراً متعدد المسارات معتمداً من قبل التعليم الطبي المستمر على مستوى العالم، بمشاركة أكثر من 200 متحدث محلي ودولي، وتشمل موضوعاتها إدارة المختبرات وأمراض الدم وإدارة الجودة وعلم الأحياء الدقيقة السريري وعلم التشريح المرضي والكيمياء السريرية وتفسير الجينوم السريري ومستقبل المختبر وعلم المناعة وطب نقل الدم والاستدامة في المختبر.

كما سيتم، خلال هذا الحدث السنوي الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية والابتكار الطبي والطب الدقيق والمعنيين من المنطقة والعالم، إطلاق منطقة جديدة تحت مسمى «الجيل التالي من الطب»، التي سيتم خلالها تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية للكشف المبكر عن الأمراض والطب الوقائي.

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