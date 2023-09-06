إقبال لافت من عشاق الصيد والرحلات

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، خلال دورته العشرين إقبالاً كبيراً من الجمهور من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين امتلأت بهم قاعات المعرض وأروقته، ويتوافد على المعرض منذ افتتاحه في الساعة 11 من صباح كل يوم أفواج من الزوار من عشاق الصيد والرحلات من الإمارات ودول الخليج العربي ومن مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار استعراض أحدث مسدسات وبنادق الصيد، يتعاون منتجع الفرسان الرياضي الدولي وشركة «كراكال» خلال المعرض لإطلاق بندقية «CAR-816» المعروفة باسم «سلطان» بإصدار خاص في المعرض، حيث سيتم وضع شعار منتجع الفرسان الرياضي الدولي على البندقية.

وتستعرض جمعية سروج الخيل التقليدية المغربية مجموعة من منتجاتها الخاصة بسروج الخيل التقليدية اليدوية ذات التصاميم الفنية الجميلة.

وقال عبدالعال شفوق عضو الجمعية، صانع سروج مغربية تقليدية، إن سروج الخيل المغربية من الصناعات التقليدية التي ما زال لها إقبال من قبل الناس، وإنها من الموروث الشعبي اليدوي الجميل.

وضمن مشاهد عروض النجاح للشباب الإماراتيين في مجال الفروسية، شهدت فعاليات المعرض عرضًا لتجربة أربعة شباب إماراتيين يشكلون فريقًا خاصًا لرعاية الخيول والمشاركة في سباقاتها، وقد أطلقوا على أنفسهم اسم «فرسان الإبداع».

الشباب الأربعة هم زايد وحمد وصقر ومحمد الجابري، يستقبلون في جناحهم زوار المعرض ويقدمون عرضًا مرئيًا لتجاربهم ورحلاتهم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرض أنه ابتداءً من يوم غد الأربعاء سيبدأ تنظيم أكبر مزاد يشهده المعرض في تاريخه، وذلك للصقور المكاثرة في الأسر من إنتاج مركز بروفالكون.

وشهد المعرض حضوراً نسائياً واضحاً مع تحوّل الحدث إلى مهرجان عائلي يناسب كل أفراد العائلة والمُجتمع.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من قبل الفنانات الإماراتيات والعربيات، وأكدت عزة القبيسي فنانة بصري، أهمية المعرض في إبراز مهارات وإبداع المرأة في مجال الفن والرسم.

وتتواجد العديد من الصقّارات والخبيرات في عالم الصقارة والصيد المُستدام في برنامج الندوات وورش العمل للمؤتمر المصاحب للمعرض.

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